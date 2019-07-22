Михаил Развожаев: «Есть объекты в Севастополе, ремонт которых нельзя отложить на год»

Сегодня в ходе еженедельного аппаратного совещания врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил о необходимости скорейшего восстановления подпорных стен, разрушенных в результате непогоды.

«Это неправильно, когда в центре города стоят полуразрушенные объекты, огороженные сигнальной лентой. Необходимо подумать, может, на эти цели задействовать возможности резервного фонда. Кроме того, есть определенные возможности по соглашению с Москвой.–>

В ближайшее время я буду встречаться с Сергеем Семеновичем Собяниным, поэтому необходимо комплексно посмотреть те объекты, ремонт которых нельзя отложить на год. Надо предложить, чтобы в рамках своих инициатив на них обратили особое внимание», – сказал Михаил Развожаев.

И.о. директора департамента городского хозяйства Михаил Тарасов отчитался о работе в сфере ремонтов и благоустройства.

«На сегодняшний день из пяти подпорных стен сделаны две, еще две подпорные стены находятся на стадии ремонта. На улицах Советская 61, 65 и Нефедова,8 полностью завершены ремонтные работы. В стадии ремонта находятся улицы Суворова, 35 и Советская, 42. По каждому адресу выполняется индивидуальный комплекс мероприятий по ремонту и реставрации объектов.–>

На улице Советская используется многоуровневая система подпорных стенок. Также выполнено усиление конструкции и восстановление несущей способности с сохранением исторического облика. В каждом случае используем индивидуальный подход. Что касается подпорных стен, разрушенных в результате ливня, – обеспечена безопасность и стабильность объектов, чтобы не допустить дальнейшего разрушения. Ремонт данных объектов запланирован на следующий год», – сообщил Михаил Тарасов.

Михаил Развожаев поручил департаменту городского хозяйства комплексно реализовывать программы благоустройства.

«Если мы заходим во двор, необходимо смотреть максимально комплексно. Если предусмотрена установка объектов – все вокруг также должно приводиться в надлежащее состояние. Также необходимо совместить, чтобы желания жителей и наши программы по всем направлениям совпадали», – подчеркнул врио губернатора.