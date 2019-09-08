Михаил Развожаев не голосовал на выборах депутатов Заксобрания Севастополя

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, находясь в селе Широкое, признался, что не голосовал на выборах депутатов Заксобрания.

«Я на этих выборах не голосовал, потому что, приехав в Севастополь, снял в аренду квартиру. Как вы знаете, когда человек арендует квартиру, как правило, арендодатель не стремится его прописывать на постоянной основе – я не родственник, и родственником никому в ближайшее время становиться не собираюсь.

Поэтому у меня сейчас оформляется временная регистрация.

Но даже если бы она была оформлена, то на момент сегодняшнего дня она бы не дала мне участвовать в выборах», – сообщил Развожаев журналистам.



Более того, он подчеркнул, что с временной регистрацией можно голосовать на выборах губернатора, а не депутатов Заксобрания. По этой же причине не ходили на выборы чиновники, которые недавно приехали в регион.





Воскресенье, 8 сентября 2019 г. 167

Источник: Портал Информер