Михаил Развожаев не считает, что изменения Конституции ущемят права севастопольцев

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал проект изменения Конституции Российской Федерации, предложенный Владимиром Путиным. По его мнению, если это произойдёт, это никак не ущемит права севастопольцев.«Права крымчан и севастопольцев в рамках изменения Конституции никак не будут ущемлены. Мы, граждане Российской Федерации, имеем возможность и право участвовать в выборах», – сказал Развожаев.
Предложение о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации были озвучены Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию. Он, в частности, предложил введение нормы, чтобы кандидаты в президенты страны никогда не имели гражданства другого государства, в течение 25 лет непрерывно проживали на территории России.
Напомним, что Севастополь и Республика Крым вошли в состав Российской Федерации в марте 2014. Следовательно, все проживающие на полуострове до марта имели гражданство Украины.
Суббота, 18 января 2020 г. 516
Источник: Портал Информер