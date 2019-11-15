Михаил Развожаев отменил планируемые зарплаты севастопольских депутатов от 200 000 рублей

15 ноября 2019     16
Михаил Развожаев отменил планируемые зарплаты севастопольских депутатов от 200 000 рублей

Сегодня “ИНФОРМЕР” разместил материал севастопольского политолога Сергея Михайлюка.

В материале, Михайлюк публично обозначил планируемые зарплаты шести севастопольских депутатов – председателей комитетов Законодательного собрания Севастополя от 202 000 рублей в месяц.

07 ноября 2019 года, в Законодательного собрания Севастополя был внесён проект закона, касающийся зарплат депутатов.

Данный законопроект был внесен именно комитетом по законодательству и государственному строительству, который возглавляет депутат «Единой России» Сергей Колбин.
Предполагалось, что вознаграждение за свой труд будут получать главы комитетов и одной постоянной комиссии, а также три заместителя председателя парламента и сам председатель

Однако сегодня на Президиуме регионального отделения партии «Единая Россия», Михаил Развожаев сообщил журналистам, что рассмотрение этого законопроекта не состоится.

Такое решение было принято по инициативе врио губернатора и главы регионального отделения партии.

«Обсуждался один вопрос – законопроект, который был недавно разработан и внесен в Заксобрание. Он касается оплаты труда руководителей комитетов и комиссий из бюджета Севастополя. Как вы знаете, у нас сформировано семь комитетов и одна постоянно действующая комиссия. Это потребовало бы из бюджета города дополнительно 24 млн. рублей. Сегодня мы с коллегами по партии «Единая Россия», с президиумом регионального политсовета  обсудили эту инициативу и приняли решение, что этот законопроект вноситься не будет и партия его не поддержит», – сказал Михаил Развожаев.

В результате на оплачиваемой основе будут работать только три заместителя председателя Заксобрания и сам председатель Владимир Немцев.
«Все остальные депутаты, как и в законодательном собрании первого созыва, будут работать на неоплачиваемой основе», – добавил Михаил Развожаев

Михаил Развожаев в очередной раз проявил политическую волю и руководствовался интересами горожан.



Пятница, 15 ноября 2019 г. 96

Источник: Портал Информер

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