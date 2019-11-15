Михаил Развожаев отменил планируемые зарплаты севастопольских депутатов от 200 000 рублей

Сегодня “ИНФОРМЕР” разместил материал севастопольского политолога Сергея Михайлюка.

В материале, Михайлюк публично обозначил планируемые зарплаты шести севастопольских депутатов – председателей комитетов Законодательного собрания Севастополя от 202 000 рублей в месяц.

07 ноября 2019 года, в Законодательного собрания Севастополя был внесён проект закона, касающийся зарплат депутатов.

Данный законопроект был внесен именно комитетом по законодательству и государственному строительству, который возглавляет депутат «Единой России» Сергей Колбин.

Предполагалось, что вознаграждение за свой труд будут получать главы комитетов и одной постоянной комиссии, а также три заместителя председателя парламента и сам председатель

Однако сегодня на Президиуме регионального отделения партии «Единая Россия», Михаил Развожаев сообщил журналистам, что рассмотрение этого законопроекта не состоится.

Такое решение было принято по инициативе врио губернатора и главы регионального отделения партии.

«Обсуждался один вопрос – законопроект, который был недавно разработан и внесен в Заксобрание. Он касается оплаты труда руководителей комитетов и комиссий из бюджета Севастополя. Как вы знаете, у нас сформировано семь комитетов и одна постоянно действующая комиссия. Это потребовало бы из бюджета города дополнительно 24 млн. рублей. Сегодня мы с коллегами по партии «Единая Россия», с президиумом регионального политсовета обсудили эту инициативу и приняли решение, что этот законопроект вноситься не будет и партия его не поддержит», – сказал Михаил Развожаев.

В результате на оплачиваемой основе будут работать только три заместителя председателя Заксобрания и сам председатель Владимир Немцев.

«Все остальные депутаты, как и в законодательном собрании первого созыва, будут работать на неоплачиваемой основе», – добавил Михаил Развожаев

Михаил Развожаев в очередной раз проявил политическую волю и руководствовался интересами горожан.







Пятница, 15 ноября 2019 г. 96

Источник: Портал Информер