Михаил Развожаев отругал, школа в Севастополе открылась

В Севастополе открыта вторая очередь образовательного центра «Бухта Казачья». За счет ввода дополнительного корпуса три параллели, которые раньше учились в две смены, теперь будут заниматься в одну смену.

Новый корпус образовательного центра рассчитан на 400 мест. Он дополняет имеющееся здание школы, рассчитанное на 600 детей.

Школа оснащена специальными кабинетами для художественного воспитания, лингафонным кабинетом, игровыми классами, комнатами продленного дня и технического моделирования, спортивным залом, справочно-информационным центром с зонами для чтения и тиром в подвале.

Накануне врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил департаменту образования применить штрафные санкции к поставщику мебели, затянувшему доставку учебного оборудования.



Для того, чтобы не срывать учебный процесс, недостающие стулья поставили из других школ. Поставить недостающие комплекты должны до конца месяца.

«Со школой в Казачьей бухте у нас опять странная ситуация. Строители все доделали. Рассчитывал, что дети сегодня пойдут в школу. Оказалось, что поставщики завезли мебель только вчера. Что там у нас происходит? Если мы планировали открыть школу 1 сентября, а мебель поступает только 15 сентября», — поинтересовался на аппаратном совещании Развожаев у и.о. директора департамента образования Севастополя Игоря Белозёрова.

«Контрактование поставки мебели шло вторым этапом, когда были выделены дополнительные средства на укомплектование школы. Поставка должна была быть в августе, но только сейчас, в середине сентября, фактически (произошла) с задержкой на заводе-изготовителе», – объяснил ситуацию Белозёров и дополнил, что сегодня в школу были направлены дополнительные рабочие кадры – учащиеся техникумов, чтобы те собрали и расставили мебель в учебных кабинетах.



Развожаев уточнил, что с каждым должно быть заключено трудовое соглашение, а работа ребят была оплачена.

«С заводом нельзя было заключить договор, чтобы он поставил мебель?» — задал вопрос Белозёрову врио губернатора.

И.о. директора департамента образования объяснил, что не было такой возможности, а также добавил: «Подрядная организация не сама производит мебель, а поставляет её».

На что Развожаев заявил, что следует работать качественно: «Мебель приехала в школу с задержкой в две недели. Сегодня я её посмотрел. Вся пересортица, непонятно какого вида. Какая-то модернизация столов для кабинета химии. Мебель должна быть нормальная, вся одного вида. Всё, что неформатное, – отдавайте обратно, пускай возвращают. Максимальные штрафные санкции к поставщику (применить). Не будет справляться (с исправлением недочётов) – в чёрный список, чтобы мы с такими поставщиками больше не связывались».





Вторник, 17 сентября 2019 г. 493

Источник: Портал Информер