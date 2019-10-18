МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ: «О том, что к Главному архитектору есть вопросы у правоохранителей, мне было известно»

О том, что к Главному архитектору есть вопросы у правоохранителей, мне было известно. Факты проверялись.
Поэтому А.П. Моложавенко был выведен из состава Правительства. Как только следствие приняло решение о достаточности оснований, обвинения были предъявлены.
Правительство Севастополя, совместно с правоохранительными органами продолжит работу в антикоррупционном направлении.
Все вопросы, по которым возникают малейшие сомнения, незамедлительно будут передаваться в прокуратуру, МВД, следственный комитет и ФСБ. Только слаженная работа всех структур поможет навести в городе порядок.
Пятница, 18 октября 2019 г. 402
Источник: Портал Информер