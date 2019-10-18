МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ: «О том, что к Главному архитектору есть вопросы у правоохранителей, мне было известно»

О том, что к Главному архитектору есть вопросы у правоохранителей, мне было известно. Факты проверялись.

Поэтому А.П. Моложавенко был выведен из состава Правительства. Как только следствие приняло решение о достаточности оснований, обвинения были предъявлены.

Правительство Севастополя, совместно с правоохранительными органами продолжит работу в антикоррупционном направлении.

Все вопросы, по которым возникают малейшие сомнения, незамедлительно будут передаваться в прокуратуру, МВД, следственный комитет и ФСБ. Только слаженная работа всех структур поможет навести в городе порядок.







Пятница, 18 октября 2019 г. 402

Источник: Портал Информер