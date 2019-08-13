Михаил Развожаев планирует набрать в органы исполнительной власти города местных специалистов

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев планирует набрать в органы исполнительной власти города местных специалистов. Об этом он сообщил журналистам.

“Я планирую на средние должности провести открытый конкурсный отбор, потому что мне бы хотелось, чтобы на средние позиции пришли севастопольцы, которые будут участвовать в управлении городом”, — заявил Развожаев.

По его словам, уже в ближайшее время он представит свою команду, с которой будет управлять городом.

“В ближайшее время вы эту информацию узнаете (о назначениях). Это будет временный кабинет, он будет действовать до всенародных выборов губернатора. Люди будут исполнять обязанности”, — сказал он.

Врио губернатора отметил, что на данный момент уже определился с новой командой, но в силу определённых обстоятельств новые кадровые изменения потребуют времени.

“Создать команду работоспособную — это не дело четырех недель и даже года. Это будет процесс постоянный. Видение уже сформировано, но создать команду это не дело четырёх недель. Я точно понимаю, как это будет выглядеть. И ещё раз подчеркну, что это временный кабинет, и он будет действовать до всенародных выборов губернатора”, — сказал врио губернатора

Развожаев также добавил, что на замещение ряда должностей будет проходить конкурс, в котором могут участвовать все севастопольцы, готовые внести свой вклад в управление городом и его развитие.





Вторник, 13 августа 2019 г. 93

Источник: Портал Информер