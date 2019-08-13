Михаил Развожаев планирует набрать в органы исполнительной власти города местных специалистов

13 августа 2019     15
Михаил Развожаев планирует набрать в органы исполнительной власти города местных специалистов

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев планирует набрать в органы исполнительной власти города местных специалистов. Об этом он сообщил журналистам.

“Я планирую на средние должности провести открытый конкурсный отбор, потому что мне бы хотелось, чтобы на средние позиции пришли севастопольцы, которые будут участвовать в управлении городом”, — заявил Развожаев.

По его словам, уже в ближайшее время он представит свою команду, с которой будет управлять городом. 

“В ближайшее время вы эту информацию узнаете (о назначениях). Это будет временный кабинет, он будет действовать до всенародных выборов губернатора. Люди будут исполнять обязанности”, — сказал он.

Врио губернатора отметил, что на данный момент уже определился с новой командой, но в силу определённых обстоятельств новые кадровые изменения потребуют времени.

“Создать команду работоспособную — это не дело четырех недель и даже года. Это будет процесс постоянный. Видение уже сформировано, но создать команду это не дело четырёх недель. Я точно понимаю, как это будет выглядеть. И ещё раз подчеркну, что это временный кабинет, и он будет действовать до всенародных выборов губернатора”, — сказал врио губернатора

Развожаев также добавил, что на замещение ряда должностей будет проходить конкурс, в котором могут участвовать все севастопольцы, готовые внести свой вклад в управление городом и его развитие.


Вторник, 13 августа 2019 г. 93

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Уральских детей, которые ездили в крымский детский лагерь, везли обратно в жутких условиях! (ФОТО)
Уральских детей, которые ездили в крымский детский лагерь, везли обратно в жутких условиях! (ФОТО)

Детей из Челябинска, которые ездили в крымский детский лагерь, везли обратно в совершенно ужасных условиях. 17 подростков посадили в тесную …


«Спасибо коммунистам за испорченный фасад в Севастополе»
«Спасибо коммунистам за испорченный фасад в Севастополе»

«Как же достали эти расклеивальщики, ну, у них совсем мозгов нет. То наклеят на дверь после ремонта, а тут решили …


Ремонтом Камышового шоссе в Севастополе займется новый подрядчик
Ремонтом Камышового шоссе в Севастополе займется новый подрядчик

Правительство Севастополя 18 августа планирует расторгнуть контракт с подрядчиком, выполнявшим работы на Камышовом шоссе. Об этом сегодня на заседании правительства …


В Севастополе проработают механизм обеспечения горожан дровами
В Севастополе проработают механизм обеспечения горожан дровами

Правительство Севастополя проработает схему обеспечения горожан древесиной. Сегодня такое поручение дал временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев. Как отметил начальник главного …


В Турции начали эвакуировать туристов из-за пожаров на острове Мармара
В Турции начали эвакуировать туристов из-за пожаров на острове Мармара

В Турции эвакуируют туристов из-за масштабных лесных пожаров на острове Мармара, пишет во вторник, 13 августа, РЕН ТВ. Отмечается, что …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты