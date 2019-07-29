Михаил Развожаев попросил Дмитрия Медведева продлить льготный период СЭЗ в Севастополе

29 июля премьер-министр Дмитрий Медведев и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в ходе двусторонней встречи обсудили вопросы реализации национальных проектов.

Михаил Развожаев попросил Медведева продлить действие преференций свободной экономической зоны. Льготный период позволит резидентам СЭЗ в Севастополе пользоваться льготой в виде сниженной ставки единого социального налога. Премьер-министр поддержал инициативу.

«Необходимо вернуться к разговору о сохранении соответствующих льгот. Я дам соответствующее поручение. Вас прошу отработать этот вопрос вместе с профильными министерствами и ведомствами», – обратился Дмитрий Медведев к Михаилу Развожаеву.

Дмитрий Медведев отметил, что Севастополь сейчас развивается, однако экономическая составляющая региона, в частности, в индустриальной сфере, пока разительно отличается от других субъектов страны.

Врио губернатора Севастополя сообщил, что СЭЗ в городе действует с 2014 года и позитивно влияет на экономику.

«Количество резидентов ежегодно возрастает. Благодаря этому на пике работы СЭЗ 183 резидента вложили 2 млрд рублей частных инвестиций. В 2018 году льготный период отменен, резко упало количество резидентов, объем инвестиций. Льготный период давал также и рабочие места, и инвестиции дополнительные стимулировали экономику», – сказал Развожаев.





Понедельник, 29 июля 2019 г. 158

Источник: Портал Информер