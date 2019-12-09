Михаил Развожаев поручил оказать содействие в восстановлении офиса «Особых детей»

На сегодняшнем аппаратном совещании правительства Севастополя врио губернатора Михаил Развожаев поручил вице-губернатору Александру Кулагину проконтролировать восстановление офиса общественной организации «Особые дети», который был разгромлен неизвестными лицами в выходные.

После аппаратного совещания Михаил Развожаев вместе с руководителем общественной организации «Особые дети» Аидой Менановой осмотрели последствия погрома помещения.

«Мы точно в беде не бросим организацию, которая занимается таким благородным делом. Родители, которые занимаются тем, что стараются ребятишек интегрировать в жизнь – они заслуживают уважения. Мы приложим все усилия, чтобы в кратчайший срок привести все в порядок.

Понятно, что ремонт, который общественники делали своими силами, не отвечал тем задачам, которые перед этой организацией стоят. Постараюсь проконтролировать, что, если мы уже кому-то предоставляем помещение, чтобы оно было пригодное для работы и организациям, а также годами не приходилось собирать на ремонт», – сказал Михаил Развожаев.

По словам представителя МВД, официальное заявление о повреждении имущества в Центре «Особые дети» от родителей, участников проекта, поступило 8 декабря. Сейчас проводится проверка по факту вандализма.







Понедельник, 9 декабря 2019 г. 421

Источник: Портал Информер