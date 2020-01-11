Михаил Развожаев рассказал о том, когда в Севастополе станет комфортно жить

11 января 2020     17
Михаил Развожаев рассказал о том, когда в Севастополе станет комфортно жить

Уличное освещение в Севастополе будет полностью соответствовать нормативным показателям через три года. Дополнительно будут созданы 2 тысячи светоточек.

 

Кроме того, власти увеличат объёмы благоустройства общественных пространств. Об этом заявил врио губернатора Михаил Развожаев по итогам совещания под председательством президента РФ Владимира Путина.

«У нас сейчас 69 действующих парков и скверов в Севастополе. Конечно, мы будем создавать и новые пространства. Но эти 69 будут полностью приведены в замечательный современный вид, как парк Учкуевка, который мы с правительством Москвы открыли 28 декабря», – заявил Развожаев.

В центральной части города должны быть выполнены капитальные ремонты фасадов и кровель зданий, отремонтирована уличная дорожная сеть.«Через три года, по нашим расчётам, индекс городской среды из неблагоприятного (по оценкам министерства строительства и ЖКХ) станет благоприятным», – заключил Развожаев.

 



Суббота, 11 января 2020 г. 1447

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Севморпорт останется в собственности Севастополя
Севморпорт останется в собственности Севастополя

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу оставить Севастопольский морской порт в ведении местных властей. Об этом сказал врио губернатора Михаил Развожаев по итогам совещания …


«Арсенал» в меньшинстве сыграл вничью в лондонском дерби
«Арсенал» в меньшинстве сыграл вничью в лондонском дерби

«Арсенал» на выезде сыграл вничью в лондонском дерби с «Кристал Пэлас» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом …


Михаил Развожаев рассказал о том, когда в Севастополе станет комфортно жить
Михаил Развожаев рассказал о том, когда в Севастополе станет комфортно жить

Уличное освещение в Севастополе будет полностью соответствовать нормативным показателям через три года. Дополнительно будут созданы 2 тысячи светоточек.   Кроме того, власти …


В российских школах отменят оценки по предметам
В российских школах отменят оценки по предметам

За российскими школами закрепят право ставить «зачтено» за такие предметы, как «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура».   Это станет возможным в рамках …


Ракета уводит в небо: Иран выплатит миллионы за украинский Boeing
Ракета уводит в небо: Иран выплатит миллионы за украинский Boeing

Иран признал, что сбил украинский Boeing по ошибке — судно приняли за крылатую ракету, направленную на важный военный объект. Все …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты