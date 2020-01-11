Михаил Развожаев рассказал о том, когда в Севастополе станет комфортно жить

Уличное освещение в Севастополе будет полностью соответствовать нормативным показателям через три года. Дополнительно будут созданы 2 тысячи светоточек.

Кроме того, власти увеличат объёмы благоустройства общественных пространств. Об этом заявил врио губернатора Михаил Развожаев по итогам совещания под председательством президента РФ Владимира Путина.

«У нас сейчас 69 действующих парков и скверов в Севастополе. Конечно, мы будем создавать и новые пространства. Но эти 69 будут полностью приведены в замечательный современный вид, как парк Учкуевка, который мы с правительством Москвы открыли 28 декабря», – заявил Развожаев.

В центральной части города должны быть выполнены капитальные ремонты фасадов и кровель зданий, отремонтирована уличная дорожная сеть.«Через три года, по нашим расчётам, индекс городской среды из неблагоприятного (по оценкам министерства строительства и ЖКХ) станет благоприятным», – заключил Развожаев.







Суббота, 11 января 2020 г. 1447

Источник: Портал Информер