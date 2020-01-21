Михаил Развожаев решил пересчитать все общественные туалеты Севастополя

Соответствующее поручение в ходе аппаратного совещания дал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев вице-губернатору Владимиру Базарову.

«Все общественные туалеты города находятся в странном состоянии – половина из них закрыты, часть из них вообще не понятно по какому принципу работает. Количество жалоб по этому поводу достаточно большое и не прекращается.

Прошу инвентаризировать все общественные туалеты, действующие, работающие. Давайте наведем порядок на существующих объектах, чтобы было понятно на чьем балансе они находятся, как обслуживаются и убираются. Чтобы все они были доступны. Общественные туалеты – это достаточно важная часть городской инфраструктуры», – сказал Развожаев.

Кроме того, Михаил Развожаев поручил навести порядок и на улично-дорожной сети города.«Сделали ремонт, а мусор на обочинах валяется. Дорожки, тротуары заасфальтировали, а мусор подрядчики за собой не убирают. Дорожная техника уже ушла, работы завершены, а хлам лежит вдоль дорог.

К примеру, такая ситуация на улицах Сенявина и Лизы Чайкиной. Инвентаризируйте все, что касается улично-дорожной сети города и уберите мусор. Если объект завершен – он должен весь блестеть и тем более там не должно оставаться строительного хлама», – сказал Михаил Развожаев.







Вторник, 21 января 2020 г. 7822

Источник: Портал Информер