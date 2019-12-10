Михаил Развожаев: «Светлая память!»

Врио губернатора Михаил Развожаев выразил соболезнования семье экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

«Сегодня не стало Юрия Михайловича Лужкова. Для севастопольцев он стал символом русского мира ещё за долго до возвращения полуострова домой. Именно благодаря ему «при Украине» в Севастополе развивались гуманитарные проекты: строилось жильё для семей военнослужащих Черноморского флота, появился филиал МГУ, работало представителство «Дом Москвы» где сотни людей и проектов получали поддержку. Сегодня Севастополь и Москву связывают особые отношения, начало которым положил именно Юрий Михайлович. Светлая память», — сказал Развожаев.

Юрий Лужков умер 10 декабря в госпитале немецкого города Мюнхен. В больнице Лужкову делали операцию на сердце.

В сентябре 2016 года бывший мэр указом президента Владимира Путина был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Справка:

Юрий Лужков (род. 21 сентября 1936, Москва – 10 декабря 2019, Мюнхен) — советский и российский государственный и политический деятель. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (2016). Заслуженный химик РСФСР (1986), Заслуженный строитель Российской Федерации (1996).

Второй мэр Москвы. Занимал должность главы российской столицы с 6 июня 1992 по 28 сентября 2010.

В своей политической деятельности Юрий Лужков уделял огромное внимание Крыму и Севастополю.







Вторник, 10 декабря 2019 г. 423

Источник: Портал Информер