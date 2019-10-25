Михаил Развожаев стал секретарем севастопольского отделения «Единой России»

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев утвержден в качестве секретаря РО ПП «Единая Россия». Решение принято единогласно на сегодняшней городской партийной конференции. Конкуренцию главе региона составил самовыдвиженец Николай Иванов.«Так, как проходило голосование, мы должны с вами также единодушно работать над теми задачами, о которых мы сегодня так много говорили. Мне, конечно, надо было за моего коллегу проголосовать, который мужественно составил альтернативу, но что-то я не подумал», – отметил врио губернатора Севастополя.

24 октября премьер-министр России, лидер политической партии «Единая Россия»в выборах кандидатов, которых поддерживает данная политическая сила, в качестве самовыдвиженцев.Он озвучил это на встрече с высшими должностными лицами субъектов РФ – кандидатами в секретари региональных отделений «Единой России».

«Там, где принимает участие кандидат, поддержанный «Единой Россией», но который не маркирует себя «Единой Россией», не говорит о том, что он кандидат от «Единой России», в головах у людей возникает недоумение: «Ну, если он от «Единой России», чего он прячется?». Наши сторонники, кто обычно голосует за нашу партию, начинают в нем сомневаться и могут не проголосовать. А те, кто вообще не собирались за «Единую Россию» голосовать и за ее кандидатов, все равно за его кандидатуру не проголосуют, потому что он же не отгораживается от партии. Наоборот, партия ему помогает», – сказал Медведев.

Он отметил, что по итогам выборов целый ряд победивших губернаторов выступили с инициативой возглавить региональные отделения единороссов. Премьер считает, что пост партийного секретаря будет добавлять авторитета губернаторам.

25 октября глава Крыма Сергей Аксенов вступил в партию «Единая Россия».







Пятница, 25 октября 2019 г. 139

Источник: Портал Информер