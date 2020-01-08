ММА и бокс в 2019 году

Бокс 100 лет был безоговорочным любимцем зрителей единоборств. Сейчас бокс всё еще привлекает больше зрителей, чем смешанные единоборства (ММА), но лидерство уже далеко не безоговорочное и молодых зрителей больше интересует ММА.

Заработки спортсменов и организаций в профессиональном спорте определяются численностью зрителей на соревнованиях и продажами трансляций.

Бокс долго держал ведущую позицию в профессиональном спорте потому, что другим единоборствам не удавалось получить сравнимое количество внимания, а значит и спортсменов в вид спорта приходило меньше.

Смешанные единоборства смогли завоевать интерес зрителей сравнимой зрелищностью по сравнению с боксом и большей доступностью для спортсменов. Конкуренция в ММА до сих пор ниже, чем в боксе. Заработки, ключевой показатель для профессионального спорта, в боксе пока выше, чем в ММА, особенно в чемпионских боях, но разрыв уже не столь велик и сокращается.

Бойцы смешанных единоборств стремятся повысить зрелищность поединков. Михаил Малютин, базовый борец, столь хорошо освоил ударную технику, что комментатор-боксер сказал о нем «вот хорошая школа бокса».

В ММА чаша весов удачи качалась между борцами и ударниками и уравновесилась на совокупности борцовых и ударных навыков. Односторонние бойцы до вершин ММА добраться не могут.

Против бокса также играет Олимпийский комитет. Одну попытку вывести бокс из числа олимпийских видов спорта с потерями, но отбили. Глядя на повсеместную борьбу с маскулинностью (мужественностью), можно предположить, что эта попытка была не последней.

Бойцы ММА переняли у боксеров традицию привлечения внимания к бою с помощью взаимных оскорблений — трэштокинга. Большую роль в развитии трэштокинга сыграл президент крупнейшей в мире организации ММА Дана Уайт.

Крис Уайдман, бывший чемпион UFC среднего веса, так отзывался о необходимости вести трэшток, — «Мне придется заниматься трэштоком. Придется говорить все это дерьмо“, — эти мысли убивали меня. Почему я не могу просто выйти и побить этого парня? И после этого звонка Даны я написал твит. Через 19 дней я стану Чемпионом Мира и побью величайшего всех времен — Андерсона Сильву».

Олимпийский чемпион Рахим Чахкиев попытался вызвать Александра Емельяненко на бой по правилам бокса. Емельяненко не готов идти на чужую территорию против столь именитого бойца. Чахкиев, в свою очередь, не готов отходить от правил бокса. Факт интереса к бою показывает готовность боксеров участвовать во «фриковых» боях.

За рубежом также велик интерес к сочетанию бокса со смешанными единоборствами. Чемпион по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри решил попробовать силы в смешанных единоборствах.

Для боксера его уровня это крайне необычно. Боксеры среднего уровня, приходившие в смешанные единоборства, не преуспевали. Боксеры чемпионского уровня не покидали бокс по финансовым соображениям. Для победы Тайсону Фьюри придется изучить борьбу, которая боксерам дается труднее, чем ударная техника борцам.

Непобежденный боксер Флойд Мейвезер (50 побед, из них 27 нокаутом) планирует в 2020 году провести бой по правилам бокса против одного из ведущих бойцов ММА. Противником Мейвезера может стать непобежденный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова заявил, что для победы над Мейвезером Хабибу требуется полугодовая подготовка с ведущим боксером, например, Василием Ломаченко. По оценке экспертов ММА, шансы Нурмагомедова в бою против Мейвезера выше, чем у Конора Макгрегора, который проиграл Мейвезеру нокаутом в десятом раунде.

Впрочем, были и неудачные форматы проведения боев. Бои 2×2 или 4×4 казались интересными, но не привлекали достаточно зрителей. Зритель не всегда может уследить за одним боем, а уж за несколькими тем более не сможет. Шахбокс — сочетание шахмат и бокса, тоже забыт.

Подводя итог, можно сказать, что бокс и ММА сотрудничают, дополняя друг друга. Бокс пока зрителей теряет, но не столь много. Смешанные единоборства нашли ключ к зрителям и растут как количественно так и качественно. Для обоих видов единоборств важно найти свой путь в изменяющейся обстановке.

Рамзан Кадыров, бросая вызов Александру Емельяненко в присутствии руководителя федерации бокса и главы клуба смешанных единоборств, подчеркивает общность этих двух видов спорта. Если бой Кадырова против Емельяненко состоится, то это сильно сблизит бокс и ММА. Даже если бой будет показательным.

Напомним также, что ММА активно развивается и в Севастополе при активном содействии выдающегося общественника и спортсмена Сергея Кота.







Среда, 8 января 2020 г. 1336

Источник: Портал Информер