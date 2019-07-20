Сотрудники департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя отказали многодетной матери в выдаче положенного ей земельного участка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.
«Установлено, что в нарушение законодательства должностные лица департамента по имущественным и земельным отношениям необоснованно отказали заявительнице в принятии на учёт для последующего предоставления земельного участка в собственность бесплатно», — говорится в сообщении.
Прокуратура внесла представление об устранении нарушений, а также поставила вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
Право на льготную землю в Севастополе имеют многодетные семьи, ликвидаторы Чернобыльской аварии и реабилитированные лица. Но нужно доказать, что больше земли в собственности нет, необходимо улучшение условий, а также пройти ценз оседлости.
Источник: Портал Информер
Сейчас читают:
|
Украинский моряк после пятидневного запоя прыгнул в российскую реку
В Ростовской области украинский моряк прыгнул за борт молдавского судна вместе с чемоданом и попытался добраться до берега. Об этом …
|
Многодетной матери отказали в выдаче земельного участка
Сотрудники департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя отказали многодетной матери в выдаче положенного ей земельного участка. Об этом сообщила пресс-служба …
|
Минпромторг предлагает перестать считать пиво алкоголем
Минпромторг предложил перестать считать пиво алкогольной продукцией, чтобы вывести его из-под ограничений, которые в настоящий момент действуют для всего алкоголя. …
|
Военно-историческая операция "Керченский десант" прошла в Крыму
В Керчи в третий раз прошла военно-историческая операция “Керченский десант “Дорога мужества”. Участники операции форсировали Керченский пролив со стороны Таманского …
|
Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанных танкеров
Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Иран столкнется с серьезными последствиями, если не освободит задержанные в Ормузском проливе танкеры …
Комментарии к публикации
-
Ваш комментарий будет первым!