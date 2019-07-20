Многодетной матери отказали в выдаче земельного участка

20 июля 2019     20
Многодетной матери отказали в выдаче земельного участка

Сотрудники департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя отказали многодетной матери в выдаче положенного ей земельного участка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

«Установлено, что в нарушение законодательства должностные лица департамента по имущественным и земельным отношениям необоснованно отказали заявительнице в принятии на учёт для последующего предоставления земельного участка в собственность бесплатно», — говорится в сообщении.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений, а также поставила вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Право на льготную землю в Севастополе имеют многодетные семьи, ликвидаторы Чернобыльской аварии и реабилитированные лица. Но нужно доказать, что больше земли в собственности нет, необходимо улучшение условий, а также пройти ценз оседлости.

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Украинский моряк после пятидневного запоя прыгнул в российскую реку
Украинский моряк после пятидневного запоя прыгнул в российскую реку

В Ростовской области украинский моряк прыгнул за борт молдавского судна вместе с чемоданом и попытался добраться до берега. Об этом …


Многодетной матери отказали в выдаче земельного участка
Многодетной матери отказали в выдаче земельного участка

Сотрудники департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя отказали многодетной матери в выдаче положенного ей земельного участка. Об этом сообщила пресс-служба …


Минпромторг предлагает перестать считать пиво алкоголем
Минпромторг предлагает перестать считать пиво алкоголем

Минпромторг предложил перестать считать пиво алкогольной продукцией, чтобы вывести его из-под ограничений, которые в настоящий момент действуют для всего алкоголя. …


Военно-историческая операция "Керченский десант" прошла в Крыму
Военно-историческая операция "Керченский десант" прошла в Крыму

В Керчи в третий раз прошла военно-историческая операция “Керченский десант “Дорога мужества”. Участники операции форсировали Керченский пролив со стороны Таманского …


Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанных танкеров
Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанных танкеров

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Иран столкнется с серьезными последствиями, если не освободит задержанные в Ормузском проливе танкеры …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info