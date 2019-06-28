Многодетным крымчанам предлагают уточнить наличие льготы на землю

В преддверии массовой печати и рассылки сводных налоговых уведомлений по оплате имущественных обязательств налоговая служба Крыма предлагает крымчанам, имеющим три и более несовершеннолетних ребенка, обратиться в налоговые органы для уточнения сведений, имеющихся в распоряжении налоговиков. Для удобства многодетных граждан организован принцип экстерриториальности – их ждут в любой налоговой инспекции республики, где проверят наличие льготы и, в случае необходимости, примут заявление для её предоставления.

Такое приглашение можно считать превентивной, а не обязательной мерой, поскольку всю информацию налоговикам могут передаваться органами социальной защиты – таким образом льгота будет предоставляться в беззаявительном порядке.

Тем не менее, Налоговым кодексом не ограничено право гражданина предоставить заявление и соответствующие документы на льготу самостоятельно. Кроме того, направить указанные документы можно через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц.

После получения от гражданина заявления на льготу налоговики проверят сведения в органах социальной защиты и проведут перерасчет ранее рассчитанных налоговых обязательств.

Напомним, поддержка многодетных семей осуществляется как на федеральном, так и на региональном уровне. Рассчитывать на льготы по имущественным налогам могут родители или один родитель, воспитывающие не менее трёх несовершеннолетних детей, в том числе родившихся в предыдущих браках. Поддержка семей стала одной из ключевых тем послания президента России Владимира Путина.