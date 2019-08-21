Модная тусовка в гараже: «Мисс Форсаж» в Севастополе. Как это было (ФОТО, ВИДЕО)

21 августа 2019     15
Модная тусовка в гараже: «Мисс Форсаж» в Севастополе

Конкурс красоты «Мисс Форсаж» прошел в арт-студии «Ангар» (она находится на территории технопарка «Маяк», – прим. редакции). Было модно, стильно и молодёжно!

В оформлении пространства была выдержана гаражная атмосфера. Места в зрительной зоне были обтянуты чёрной плёнкой для покрытия автомобилей, а столы заменили деревянными ящиками.

 

Организатор Наталья Mailis продумала всё до мелочей и блестяще воплотила свою идею в жизнь. По её словам, она собирается развивать данный проект и дальше. В ближайших планах – «Мисс Форсаж Kids».


Диджей и официанты не давали гостям скучать, развлекая их популярными треками и угощая шампанским с закусками.  Перед выходом участниц выступили юноши и девушки из Impact Dance Studio. Они не просто протанцевали, а зажгли танцпол так, что клубы пыли стояли в воздухе. Зрители в первых рядах еле сдерживали себя, чтобы тоже не пуститься в пляс с этими пластичными ребятами.

Затем на «подиум» вышли девушки, даря фотографам и строгому жюри ослепительные улыбки. Представители «ИНФОРМЕРа» также оценивали каждый выход конкурсанток по 5-балльной шкале. К слову, наша фаворитка Анастасия Роик и стала победительницей, получив не только заветную корону и подарки от бизнес-партнеров, но и ленточку с достойным званием «Мисс «ИНФОРМЕР»». 

Образы для участниц разрабатывали севастопольский дизайнер Ирина Зайцева и владелица ателье «Антресоль» Ирина Бирюкова-Садовая. Они создали наряды из тех подручных средств, которые чаще всего встречаются в гараже. 
Также девушки продемонстрировали наряды дизайнера Эльвиры Алиджан, владелицы сети магазинов XCLUSIFF.  Все фото: GEO.PRO


Среда, 21 августа 2019 г. 111

Источник: Портал Информер

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