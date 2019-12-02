Молодежь Севастополя показывала цвета

28 ноября в актовом зале Севастопольского государственного университета подвели итоги самого красочного конкурса студенческих отрядов Севастополя – «Фестиваля цвета».

Более 15 коллективов демонстрировали свои номера членам жюри.

По условиям Фестиваля каждая команда участников творчески раскрывала тот цвет, который им выпал на жеребьевке. Представить цвет можно было по-разному. Главное, сделать это максимально креативно, чтобы занять призовое место.

Каждый номер был полон красок и заряжен энергией, а участники показали отличную командную работу.

На сцене все команды реализовали свои самые смелые фантазии и доказали, что каждый цвет по-своему прекрасен.

«Фестиваль цвета – то мероприятие, где ребята проявляют свои творческие способности. В этом году они их показали их на высочайшем уровне. Эмоции от выступлений и отдачи всех участников у меня только положительные. Спасибо каждому, кто вложил частичку себя в проведение фестиваля!», – комментирует руководитель регионального штаба Севастопольского регионального отделения Денис Кондратьев.

Первое место занял отряд, поразивший зрителей на «Фестивале цвета» в прошлом году эффектом декораций — СПО «Альянс».

В этот раз команда подготовилась не менее качественно. Ребята окунули зрителей в мир «Игры престолов», наполнив ее юмором, понятным исключительно севастопольским студотрядам.

Массивный трон из мечей, флаги, яркие спецэффекты и безупречная актерская игра — именно это использовали участники, представляя черный цвет.

«Я под впечатлением от мероприятия. Атмосфера была волшебная. Все участники безумно круто показали свои цвета. Наш отряд до сих пор не осознает, что мы заняли 1 место! Ребята очень старались, когда мы репетировали, видно было как у них горели глаза. Я горжусь ими», — комментирует Анастасия Зверева, командир СПО «Альянс».

Второе место занял строительный отряд «Грифон». Команда парней смогла эффектно перевоплотиться и переместить зрителей во всеми известный и любимый мультфильм «Шрек».

Именно так они и продемонстрировали зеленый цвет.

Бронзовым призером мероприятия стал педагогический отряд «Взрыв». Ребята в своей постановке смогли раскрыть нежность и чувственность.







Понедельник, 2 декабря 2019 г. 93

Источник: Портал Информер