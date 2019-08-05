Молодежь Севастополя получила более 4,5 миллионов рублей

В текущем году севастопольские студенты посетили Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0», Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов», Международный молодежный форум «Байкал», Всероссийский молодежный образовательный Дальневосточный форум «Восток» и многие другие.

По результатам этих форумов Севастополь ждет 5 проектов, в числе которых «Школа сервиса и гостеприимства», «Школа вожатского мастерства», Общекрымский всеуниверситетский бал «Морская феерия» и другие с общей суммой поддержки 4 млн 750 тыс. руб.

«Я восхищена и горда нашими ребятами, которые с каждым годом растут, привлекают все больше активистов и участников для своих проектов. В этом году Севастополь предстает на Всероссийском конкурсе молодежных проектов в очень хорошем свете, ребята тщательно прорабатывают проекты и действительно горят своими идеями», – отметила и.о. начальника Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя Марина Слонченко.

Кроме того, в текущем году Севастопольский госуниверситет вошел в число победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования и получил более 9 млн руб. на реализацию внутриуниверситетских и городских проектов.

До конца лета активная молодежь города еще примет участие в таких форумах, как Международный молодежный форум «Евразия Global», Молодежный форум Южного федерального округа «Ростов», Всероссийский молодежный гражданский образовательный форум «Выше крыши» и во второй волне Всероссийского конкурса молодежных проектов.





Понедельник, 5 августа 2019 г. 241

Источник: Портал Информер