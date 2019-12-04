Молодой севастополец дважды обворовывал страйкбольный клуб

4 декабря 2019     15
Молодой севастополец дважды обворовывал страйкбольный клуб

Сотрудники уголовного розыска Нахимовского отделения управления УМВД по Севастополю задержали 17-летнего жителя города.

Он подозревается в кражах оборудования из тира на территории одного из парков. Парень увлекался страйкболом и часто приходил туда.

«Однажды у парня возник преступный умысел, он ночью вернулся в парк. С помощью подручных средств злоумышленник повредил замок входной двери тира и проник внутрь. Находясь в помещении, он похитил 4 страйкбольных автомата общей стоимостью 80 000 рублей, а затем скрылся», – сообщает пресс-служба УМВД.

Во время проверки правоохранители установили его причастность к аналогичной краже, которую он совершил четырьмя месяцами ранее – тогда парень похитил из того же тира 16 000 рублей и 6 страйкбольных автоматов, стоимостью 59 000 рублей.

Украденное оборудование подозреваемый сбыл через сайт интернет-магазина, а вырученные деньги потратил на свои нужды.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.



Среда, 4 декабря 2019 г. 273

Источник: Портал Информер

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