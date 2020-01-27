Молодые архитекторы Севастополя предложили свою концепцию благоустройства Балаклавы

Балаклавские молодые архитекторы выступили с инициативой разработки проектов по озеленению и благоустройству своего района. Готовые работы представлены в здании муниципальной администрации. Местным жителям предлагается высказать свои мнения относительно предложенных идей.

«Неделю стенды (с проектами) будут стоять у нас в администрации, чтобы люди ознакомились. Записать своё мнение можно в журнал, либо нам на сайт, либо на сайт Союза архитекторов города», — рассказал журналистам глава Балаклавского муниципального образования Евгений Бабошкин.

На сайте союза голосование ведётся по проектам системы комплексного озеленения Балаклавы до 1 февраля. Всего предложено три варианта реконструкции.

Бабошкин отметил, что в результате будет сформулирована единая концепция, которую муниципальные власти представят в правительстве для реализации. При этом большинство идей планируется воплотить за средства районного бюджета.







Понедельник, 27 января 2020 г. 270

Источник: Портал Информер