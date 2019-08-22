Молодёжь Крыма развернула самый большой российский флаг на полуострове

Самый большой флаг Российской Федерации в истории современного Крыма развернули сегодня на площади Ленина в Симферополе.

Его площадь составила почти 450 кв. м, а подарили его крымчанам соотечественники из Мексики в 2015 году.

«Самый большой флаг на территории Республики Крым – 28 на 16 метров. Практически 450 квадратных метров. Более 100 кг веса вынесли и развернули участники данного мероприятия. Я тоже горжусь, что присоединился к этой акции, потому что это действительно большая акция», – поздравил собравшихся министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.

Также в ходе патриотической акции «Профлаг» молодёжь Крыма провела танцевальный флешмоб. В рамках праздника стартовал авто-мотопробег.

Зырянов обратил внимание, что сегодня по всему Крыму будет роздано 300 тыс ленточек в цветах российского флага, все гости праздника смогли получить их и флажки на центральной площади Симферополя.

Напомним, что сегодня глава Республики Крым Сергей Аксёнов поздравил жителей республики с Днём государственного флага.

Он уточнил, что этот праздник символизирует неразрывность и преемственность российской истории, единство народов страны, напоминает о «славных победах и достижениях нашего Отечества».

Крымчане, по словам Аксёнова, отмечали этот праздник ещё в «годы украинского безвременья», а сейчас флаг стал символом свободы и Крымской весны, возрождения и преображения российского Крыма.





Четверг, 22 августа 2019 г. 108

Источник: Портал Информер