Море у берегов Крыма прогрелось до 19 градусов

Температура воды у берегов Крыма по состоянию на 21 мая прогрелась до +19 градусов. Об этом сообщает гидрометцентр полуострова.
Синоптики отмечают, что у берегов Евпатории температура воды составляет +19 градусов. В Феодосии, Алуште и Ялте вода прогрелась до +17. В Черноморском – до +16, в Севастополе +16…+18 градусов.
В Азовском море и Керченском температура воды также составляет +19 градусов.
Источник: Крым.Реалии
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