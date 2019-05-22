Море у берегов Крыма прогрелось до 19 градусов

Температура воды у берегов Крыма по состоянию на 21 мая прогрелась до +19 градусов. Об этом сообщает гидрометцентр полуострова.

Синоптики отмечают, что у берегов Евпатории температура воды составляет +19 градусов. В Феодосии, Алуште и Ялте вода прогрелась до +17. В Черноморском – до +16, в Севастополе +16…+18 градусов.

В Азовском море и Керченском температура воды также составляет +19 градусов.

Источник: Крым.Реалии