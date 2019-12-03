Морской бой в акватории Черного моря

3 декабря 2019     21
Морской бой в акватории Черного моря

21 ноября 2019 года в Черном море впервые прошли тактико-специальные совместные учения, морского подразделения Севастопольской таможни и авиационного подразделения Южного таможенного управления по практической отработке тактики авиационного и морского подразделений, отработке взаимодействия связи и вертолета и морского судна таможни при их комплексном применении.

В учениях были задействованы таможенное судно СТС «Дмитрий Менделеев» и вертолет МИ-8.

По легенде учений таможенники получили оперативную информацию о сбросе с сухогруза, заходящего в порт Севастополь подозрительного предмета. С просьбой оказать помощь по обнаружению незаконно сброшенных с судна-нарушителя контрабандных товаров обратилась пограничная служба.

Экипаж вертолета производит поиск плавающего предмета с контрабандными товарами в установленном секторе поиска и дает целеуказание таможенному судну.

К месту обнаружения подходит СТС «Дмитрий Менделеев», находит сброшенные с судна-нарушителя товары, производит траление багром и при зацепе груза поднимает его на борт.

Вертолет на безопасной высоте проводит наблюдение за действиями экипажа контролируя обстановку в зоне проведения операции.

Далее экипаж вертолета осуществляет оперативный поиск судна-нарушителя для дальнейшего преследования и задержания при взаимодействии с таможенным судном.

В ходе мероприятий отработаны навыки взаимодействия экипажей в сложных штормовых условиях. Все задачи, поставленные на учении, выполнены.



Вторник, 3 декабря 2019 г. 54

Источник: Портал Информер

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