Моряки ЧФ подняли со дна моря фрагменты советского самолета «Пе-2»

Экипаж спасательного судна ЧФ «Эпрон» поднял со дна Чёрного моря фрагменты самолёта «Пе-2» времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.

«Водолазные специалисты спасательного судна «Эпрон» из состава аварийно-спасательного отряда управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота провели работы по подъёму со дна Чёрного моря фрагментов пикирующего бомбардировщика «Пе-2» времён Великой Отечественной войны. Историческая находка была обнаружена на глубине 80 метров на дне Чёрного моря у побережья Краснодарского края в районе населённого пункта Джубга», – говорится в сообщении.

Моряки подняли со дна два двигателя и часть крыла.

Работы по подъёму фюзеляжа и второго крыла были приостановлены из-за ухудшения погодных условий и продолжатся после установления благоприятной погоды.

Перед началом работ по подъёму фрагментов пикирующего бомбардировщика место было осмотрено с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата.На дне остропку и контроль подъёма проводили четыре водолаза. После подъёма частей «Пе-2» специалисты выполнят их очистку и в случае обнаружения данных, позволяющих идентифицировать самолёт (номера двигателей, пулемётов), передадут данные в соответствующие организации для выяснения информации о бомбардировщике и его экипаже.







Суббота, 21 декабря 2019 г. 388

Источник: Портал Информер