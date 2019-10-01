Москва устроит севастопольским единороссам внезапную проверку

Как сообщили редакции “ИНФОРМЕР” сразу же несколько источников в севастопольском штабе партии “Единая Россия”, в октябре столичные социологи (нанятые федеральным руководством «Единой России», – прим. редакции) начнут обзванивать рядовых севастопольских членов «ЕР» и задавать им вопросы о деятельности депутатов-единороссов Законодательного собрания.

Казалось бы, формальная процедура, но все оказалось не так просто. Дело в том, что руководство севастопольской региональной организации партии “Единая Россия” никаких инструкций и разъяснений из Москвы по поводу предстоящего социологического опроса до сих пор не получило.

Почему так проиходит и с чем это связано? Никто не знает. Но как рассказал нам один из источников, подобные внезапные проверки всегда являются сигналом для кадровых решений.

“В центральном штабе (“Единой России”) очень недовольны результатами выборов в Заксобрание. По сути, если бы не пресловутый ресурс в виде военнослужащих и бюджетников, партия не набрала бы и того, что смогла получить. Люди не хотят ни участвовать в выборах, ни тем болееголосовать за нашу партию“, – посетовал наш источник.

Он также заметил, что именно стратегия разработанная в Москве и направленная на тактический союз с Алексеем Чалым, показала свою полную неэффективность и бесполезность.

“Чалый продал нам кота в мешке. Он добился, что почти половина будущих депутатов, будет представлять его команду. Но взамен этого, мы не получили НИЧЕГО. Как оказалось кандидаты от Чалого с большим трудом выиграли выборы и то, только за счет того, что они шли под брэндом “Единой России”. В результате вместо разрешения конфликта элит в Севастополе, все проблемные вопросы были загнаны в угол, и уже очень скоро конфликт начнется с новой силой“, – отметил источник.

В этих условиях в Москве просто решили организовать очередную перезагрузку партии. На роль главного виновника произошедшего уже якобы назначен Дмитрий Саблин.

“Настоящим творцов договоренностей с Чалым был Андрей Турчак. Но всем понятно, что они никогда не признается в этом”, – заметил другой источник.

Однако все склоняются к такому мнению, что даже в случае отставки Саблина скандала не будет.

“Саблин просто не станет больше исполнять обязанности секретаря регионального отделения. Устраивать из этого скандал он не будет. На него есть чем давить в Севастополе, а его московские заступники также находятся не в том положении, чтобы ввязываться в открытый конфликт с Турчаком“, – заявил третий источник.

Источник: Портал Информер