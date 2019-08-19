Москвич бросил работу ради бизнеса в Севастополе

Рустаму Акиниязову 45 лет. Первую работу он получил в семнадцать лет — был переводчиком в издании «Авторевью», а затем «дорос» до корреспондента газеты.

В журналистике Акиниязов остался на долгие 15 лет: постепенно поднимался по нехитрой карьерной лестнице и в 2000 году стал шеф-редактором журнала «Автоспорт», а в 2006-м перешел работать в пресс-службу АвтоВАЗа.

Я уже выполнял фактически функции главного редактора журнала и какого-то дальнейшего движения для себя не видел. А сфера пиара мне была понятна, я знал, что нужно журналистам — рассказывал он.

Еще через пару лет работы Акиниязов ушел из концерна вслед за своим начальником Алексеем Криворучко — тот с 2006 года занимал пост вице-президента по продажам и маркетингу АвтоВАЗа, а в 2010-м стал генеральным директором ООО “Аэроэкспресс”.

Акиниязова, хорошо зарекомендовавшего себя в маркетинге АвтоВАЗа, позвали сразу на позицию коммерческого директора.

Через пять лет работы в “Аэроэкспрессе” пришла пора вспомнить о своих мечтах. Семья Рустама давно хотела заниматься виноделием. Не раздумывая долго, будущие предприниматели начали подыскивать подходящую площадку для выращивания винограда в Крыму.

“Крым, а именно Севастопольский регион, обладает самым интересным, самым перспективным терруаром для бутикового виноделия — производства высококлассного вина, которое делается полностью вручную, небольшими партиями”, — говорит Рустам.

Идеей воодушевились и родственники супруги Рустама. Ее отец Владимир Бельмас окончил курсы сомелье и активно включился в работу. Чуть позже он оставил на менеджеров свое туристическое агентство в Москве и переехал в Крым “на постоянку”.

Место для будущего виноградника семья искала долго. В конце концов, выбор пал на участок в селе Родное, в 30 км от Севастополя. И в этот момент начались первые трудности. Дело в том, что долгое время крымская земля принадлежала колхозам и была “распаёвана”.

“Земля принадлежала бывшему колхозу «Память Ленина», и 30 лет назад паи размером 1-1,5 га раздали колхозникам. Кто-то из владельцев уже умер, кто-то кому-то передал по наследству, кто-то спился. Нам нужно было найти всех этих людей, со всеми договориться”, — рассказывает Акиниязов.

Совокупная стоимость всего участка Акниязова составила 15 млн рублей — хватило собственных накоплений и средств тестя. Правда, процесс оформления земли продолжается по сей день.

Чтобы не терять время даром, Рустам запустил ресторанный проект — винный бар Wine Room. На это потребовалось около 10 млн рублей. Правда, начинающий ресторатор вскоре понял: местная публика не понимает такого формата, как “винный бар”. Пришлось, добавить меню кухни, а в винной карте оставить всего 150 наименований крымских вин.

Ресторан вышел в прибыль с первого месяца работы, а к концу 2015 года, по словам владельцев, принес уже 20 млн рублей выручки и 2,5 млн рублей чистой прибыли.

Второй ресторан семья Акниязова и Бельмаса открыла случайно.

“Просто тесть удачно сходил в баню”, — шутит Рустам.

У одного из участников “банной вечеринки” было свободное помещение под ресторан, расположенное в одном из отелей. Акниязов и Бельмас решили воспользоваться ситуацией и арендовали помещение в 80 кв. м вместе с верандой по ставке до 80 000 рублей в месяц.

В новом заведении Marinara акцент было решено сделать на средиземноморскую кухню. По словам Акиниязова, посещаемость Marinara сильно зависит не только от сезонности, но и от дня недели: в Балаклаву люди чаще приезжают на выходные.

“В субботу и воскресенье там всегда много гостей, а в будние дни бывает потише. Но зато на неделе мы кормим завтраками постояльцев гостиницы, что тоже дает дополнительный доход”, — рассказывает предприниматель.

В прошлом году ресторан принес семье 7 млн рублей выручки и 1 млн рублей прибыли.

Почти сразу подвернулась возможность открыть третье заведение. Владельцы ресторана Gras Cafe выставили свой бизнес на продажу всего за 5 млн рублей. Финансовая подушка Акиниязова к тому моменту уже истощилась, но предложение показалось настолько привлекательным, что он взял сумму в кредит.

Нынешним летом ресторатор открыл четвертое место — летнее кафе Pinsa Azzurro около своего первого ресторана Wine Room. На этот раз в необычном формате пинсерии.

Запуск Pinsa Azzurro обошелся в 2 млн рублей, которые снова пришлось брать в банке.

Несмотря на успех в ресторанной сфере, семья не забыла о первоначальной идее открыть винодельню. В следующем году Акиниязов и Бельмас планируют заказать первый виноград в питомнике и высадить его на своем участке весной 2021-го.

Разливать первое вино под собственным брендом можно будет через семь лет, надеются предприниматели.

Источник: Портал Информер