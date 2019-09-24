Московский суд вынес приговор педофилу

В Москве суд вынес приговор педофилу Эдуарду Никитину, который 10 лет удерживал и насиловал мальчика. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом москвич ранее уже был судим по статье «Развратные действия», но, выйдя на свободу, в 2007 года он познакомился с девятилетним мальчиком из Украины.

Никитин похитил его и 10 лет держал в квартире, скрывая от окружающих.

Все это время ребенок подвергался сексуальному насилию. Своих родителей теперь он не помнит.

Первоначально дело расследовалось по статье «Убийство». Спустя 10 лет следователи СК задержали преступника, он признал свою вину.

Также был допрошен потерпевший, которому уже исполнилось 19 лет.





Вторник, 24 сентября 2019 г. 2389

Источник: Портал Информер