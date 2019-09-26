Московского священника обвиняют в растлении семи несовершеннолетних

26 сентября 2019     6
Московского священника обвиняют в растлении семи несовершеннолетних

Уголовное дело в отношении 65-летнего руководителя организации «Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия» священника Николая Стремского передано в центральный аппарат Следственного комитета России (СКР). Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие считает, что с января по август 2018-го Стремский развращал опекаемых и удочеренных им несовершеннолетних, а одну из них изнасиловал.

Преступления совершались в поселке Саракташа Оренбургской области. Потерпевшими по делу признаны семеро несовершеннолетних, которые были удочерены или опекались Стремским. С ними работают психологи.

По данным СКР, дочь Стремского Елена и ее муж Виктор Щербаков в августе 2018 года заперли троих несовершеннолетних в гараже и долгое время не выпускали.

Стремскому предъявлены обвинения в изнасиловании, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Его дочери Елене и ее мужу — в незаконном ограничении свободы несовершеннолетних. Решением суда все обвиняемые арестованы.

26 сентября сообщалось, что приемные дети выступили с заявлениями в защиту Стремского. В частности, одна из его дочерей рассказала, что незнакомцы предлагали ей деньги за то, чтобы она оклеветала отца.


Четверг, 26 сентября 2019 г. 387

Источник: Портал Информер

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