Моссад, ЦРУ или МИ-6 работают в Севастополе?

Пока ещё сенатор от Севастополя О. Тимофеева менее известная в медиасреде, чем её патрон А. Чалый, однако, сейчас настал и её “звёздный час”.

В интервью журналисту ИД “Коммерсант” Тимофеева, возглавлявшая список севастопольского отделения партии “Родина”, сообщила, что партия намерена обжаловать решение севастопольского избиркома.

23 июля решат, будет ли жалоба подана в ЦИК РФ или в суд.

По её словам, образцы подписного листа были скачаны с сайта горизбиркома, и в них, по словам госпожи Тимофеевой, не было графы с датой рождения сборщика.

Сенатор предположила, что на сайте могли быть размещены подписные листы с ошибками либо был «перехват управления» и при скачивании «перенаправляли на сайт-зеркало», где были «некачественные документы».

«Либо это была целенаправленная манипуляция, но подобная манипуляция могла быть осуществлена только с применением админресурса. Значит, это работа, как вариант, партии власти, которой не нужны сильные конкуренты в Севастополе. Либо можно предположить, что вообще это работа неких иностранных спецслужб, которые настроены на дестабилизацию ситуации в стране»,— сказала “Ъ” Ольга Тимофеева.

Тимофеева никак не прореагировала на просьбу редакции “ИНФОРМЕРа” прокомментировать её высказывание:)

Напомним, списки кандидатов партий “Родина” и “Зеленые” были не допущены к участию в выборах в заксоборание Севастополя, которые пройдут 8 сентября. Такое решение на заседании вечером 22 июля принял горизбирком.

Недействительными признали все подписи, собранные в поддержку выдвижения партий. Напомним, недействительными подписи в конце прошлой недели признала рабочая группа по проверке избирательных документов для участия в выборах. На подписных листах отсутствовала дата рождения сборщика подписей.