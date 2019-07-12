«Мост Кличко» трескается в Киеве (ВИДЕО)

25 мая мэр Киева Виталий Кличко открыл для горожан новый урбанистический мост для велосипедистов и пешеходов. Впоследствии объект прозвали «мостом Кличко», поскольку он добавил городу лишь проблем.

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Уже через несколько дней после открытия стеклянное покрытие моста растрескалось, велодорожка также стремительно начала разрушаться. Местные власти успокоили киевлян, пообещав все починить, а покрытие заменить на более крепкое. Спустя некоторое время бронестекло установили, но история злосчастного моста на этом не закончилась.

Накануне киевляне заметили, что мост буквально рассыпался. У основания появились трещины в палец толщиной, а фиксирующие тросы и ограждения разболтались. Кое-где начали отходить гранитные плитки. Судя по всему, мост начал проседать, и без осмотра экспертов понятно, что ныне он представляет угрозу для горожан.

Отметим, что строительство моста обошлось украинской столице в 10 миллионов долларов, трещины по полу поползли уже на следующий день. Кличко заверял, что квадратный метр стеклянного покрытия выдерживает более тонны нагрузки. Как оказалось, лишь на словах.

По большому счету, то, что произошло в Киеве, — это собирательный образ всей Украины при майданной власти. Все делалось напоказ и не ради людей, а ради пиара и, разумеется, набивания карманов.