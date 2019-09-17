Мотопробег по Армении: Хирург представил «Русский реактор» в Ереване

C 9 по 16 сентября по дорогам Армении проходил мотопробег «Ночных волков» – «Армения 1718», организованный волчьим братством на территории первого государства христиан в мире.

1718 лет — именно столько прошло с тех пор, как Армения стала христианской страной.

В 301 году от Рождества Христова армянский царь Трдат III утвердил христианство государственной религией благодаря деятельности Григория I Просветителя, ставшего в 302 году Первым Патриархом и Католикосом всех армян.

«Мотопробег посвящен многовековой дружбе армянского и русского народов, живущих вместе многие столетия в одном мире, который мы называем Русским», – поясняют организаторы.

В первый день пробега в Ереване в кинотеатре «Айастан» состоялась премьера фильма «Русский Реактор», снятого по мотивам одноименного байк-шоу 2017 года. Работа над фильмом длилась более полугода, большая часть съемок проходила в Севастополе на площадке у горы Гасфорта, где с 2009 года проводится ежегодное байк-шоу «Ночных волков».

Фильм стал по-настоящему народным – в съемках приняли участие не только специалисты, но и члены мотоклуба, каскадеры, спортсмены, жители Крыма и города- героя.

Летопись русской судьбы ушедшего столетия – так характеризует свой фильм под названием «Русский реактор» Александр Хирург. Лидер мотоклуба «Ночные волки» впервые выступил в качестве кинорежиссёра.

Впервые фильм был показан 16 марта 2018, в 4-ую годовщину воссоединения Крыма с Россией. С этого времени «Русский Реактор» был показан во многих регионах России, в ДНР и ЛНР, в Сербии и Республике Сербской. Кроме того, ограниченные показы прошли 9 мая в Германии, а также в Румынии, Словакии, Черногории, Австралии и других странах.

«Этот фильм – наш взгляд на историю России, которую мы пишем нашими мотоциклами. Мы, как и наши прадеды 100 лет назад, видели крушение нашего государства и видели, как оно вновь, словно птица Феникс, воскресает из пепла, даруя надежду на долгожданное возрождение, которое невозможно объяснить только людскими радениями или политическими доктринами. Это явление таинственное, как таинственен и сам «Русский реактор». Он – сердце нашего народа: гудит, выделяет огромную энергию и толкает страну вперёд даже в самые черные её годы», – рассказывает о фильме Хирург.

Анаит Акопян, в прошлом преподаватель русского языка и литературы, посетившая премьеру в Ереване, после показа высказала мнение о необходимости показа фильма молодежи.

«Этот фильм – это очень мощный сгусток. Это не художественный фильм и не документальный. Это – баллада стихотворная, визуальная. Эту мощь, силу, энергию русского народа иначе было бы сложно показать. Это должно было быть что-то такое между документалистикой и художественной игрой, и в конечном счете – баллада. Мы видим, что сейчас происходит.

Когда меркантильность начинает нас сжирать, в этот момент происходит самое чудовищное – появляется тот самый Змий, который так ярко показан в фильме и который уничтожает нас. Это кинобаллада, и я считаю, что ее надо в старших классах показывать.

Во всех школах, чтобы из мальчиков, которые постепенно превращаются в девочек, снова вырастали воины в хорошем смысле этого слова. Нацию держат память историческая, духовная и вера. На вере зиждется все», — сказала педагог.

«Меня очень тронуло мнение местной учительницы о фильме после его просмотра. Она очень ясно представляет, что происходит в мире, и видит мотивы, которые нами движут. В какой-то момент во время разговора с ней мне показалось, что она даже лучше понимает то, что мы создали, чем мы сами…», – поделился Хирург в социальных сетях.

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Маршрут мотопробега стартовал из Еревана и прошел через живописные места Армении – Ванадзор, Алаверди, Ноемберян, Дилижан, Севан, Абовян, Гарни, Вагаршапат.

Участники пробега посетили древнейшие христианские обители.

В день памяти Усекновения главы святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна мотоколонна «Ночных волков» во главе с лидером Александром Хирургом прибыла в монастырский комплекс Севанаванк и посетили храм Сурб Карапет (Иоанна Предтечи).

Сегодня Севанаванк расположен на полуострове Севан. В 301 году же это был маленький остров. И именно в этот год Священномученик Григорий, просветитель Великой Армении, основал на нем два храма: Сурб Арутюн и Сурб Карапет.

Дополнительно к ним в 874 году, по инициативе Мариам (дочери царя Ашота I), были построены храмы Сурб Аствацацин и Сурб Аракелоц. В связи с этим иногда храмы называют Мариамашен.

В данное время сохранились только храмы Сурб Аракелоц и Сурб Карапет. От храма Сурб Арутюн остался только фундамент, а Сурб Аствацацин был полностью разобран на камни

«Те из нас, кто погиб за веру, правду и Отечество, жили не зря. Жизнь, отданная во имя истины, может быть величайшей жертвой. 11 сентября в русской православной церкви – день памяти Усекновения главы святого Иоанна Предтечи.

С 1769 года этот день соединяется ещё с поминовением православных воинов, за Веру и Отечество на брани убиенных.

Дорога, ведущая нас от армянской деревни Акунг до озера Севан к храму Иоанна Предтечи, была как невероятно красива, так и полна испытаний.

Она погружала нас то в плотные облака, накрывающие нескончаемый серпантин, то в начинающийся неожиданно проливной дождь, что, впрочем, только лишь подчёркивало всю красоту здешних мест и гостеприимство встречающихся на пути людей… На прощание мы даровали храму икону Пресвятой Богородицы неупиваемая чаша», – рассказал в социальных сетях Хирург.

Знакомясь с историей Армении, «Ночные волки» посетили древнейший монастырь Ахпат, ведущий свою летопись с X столетия.

«12 сентября, в день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, мы побывали сразу в нескольких древних храмах Армении. Один из них – храм Святого Знамения.

Туда мы прибыли на мотоциклах, проехав с озера Севан через города Дилижан, Ванадзор (Кировокан), Алаверди, предварительно остановившись в деревне Техут.

Дорога через эти города была как отдельная, ни с чем несравнимая по своей красоте песня. И плевать, что она иногда совсем исчезала. Но эта дорога, ведущая к веками намоленным храмам, как и весь наш исторический путь, упирается одним концом в небеса, а другим своим концом прямо в мой мотоцикл, заливаемая то неиссякаемым дождём, то непроглядным туманом, ведёт нас своими извилистыми тропами не просто к монастырским стенам.

Она ведёт нас к русскому грядущему, там, где тьма преображается в свет. Ахпатский комплекс монастыря, куда привёл нашу колонну мой дорогой брат «Ночной волк» Норик Петросян, больше похож на отчий дом. Но стоит только переступить порог, как ты оказываешься в храме с рельефными изображениями, колоннами, арочными перекрытиями и небольшими приделами, где воочию можно наблюдать и почувствовать то самое святое преображение…», – поделился своими впечатлениями лидер «Ночных волков».

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«В Армении у монастырского комплекса Агарцин, расположенном на мощном утёсе, где по преданию ведут свои игры орлы, меня встретил священник, который спросил меня, бывал ли я когда-нибудь в Армении? Я ответил: «Да, бывал». Тогда он спросил меня, а был ли я здесь? Я ответил, что нет. Тогда он сказал: «Нет, ты не бывал в Армении».

Сейчас я подтверждаю это. Тот, кто не бывал здесь, тот не видел Армению.

Самый старый храм монастыря – небольшую прямоугольную церковь Сурб Григор – построили в конце X века монахи, сбежавшие сюда из Западной Армении. Главный храм – величественная церковь Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы), возведенная в XI века и перестроенная в конце XIII в. Главное украшение храма – 16-гранный купол с прекрасными лепными арками.

Здесь погребены тела армянских царей рода Багратуни, сохранились надгробные плиты с именами царей Смбата и Гагика…», – написал Хирург после посещения монастыря Агарцин.

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На территории обители находится огромное дерево, посаженное при строительстве церкви монастыря Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы) в 1281 г. За эти 738 лет в дерево дважды ударяла шаровая молния, но оно выжило.

Его ствол был выжжен на половину, но оно росло и распускало листья каждую весну. В 2013 дерево пытались уничтожить вандалы, разведя костер в дупле.

В рамках пробега мотоциклисты также посетили церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Ереване, монастыри Ованованк, Сагмосаванк, Санаин, Ахтала, Макараванк, Гошаванк, Кечарис, Гегард, Хор Вирап, Эчмиадзинский монастырь и другие исторические, культурные и природные памятные места.

Источник: Портал Информер