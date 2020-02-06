Мошенники «нарисовали» долги почти тысяче крымчан

Около тысячи крымчан обнаружили, что с их банковских счетов начали неожиданно списывать деньги за несуществующие долги. Выяснилось, что неизвестные оформили на пострадавших фиктивные кредиты, причем в другом регионе, а руководство банка, который якобы выдал эти займы, пропало вместе с деньгами. Об этом рассказывается в материале НТВ.

Теперь пострадавшим от действий мошенников приходится в суде доказывать, что никаких кредитов они не брали.Мама троих детей Индира Акикова узнала про свой кредит в барнаульском «Тальменка-банке», когда зарегистрировалась на портале госуслуг. Через несколько месяцев судебные приставы списали с ее счетов 60 тысяч рублей.

Индира Акикова так рассказывает об этой истории: «Открываю свою страницу, а там у меня 742 тысячи задолженности и исковые документы, а я о них даже понятия не имела».

Как следует из документов, липовые кредиты людям выдали прямо перед банкротством «Тальменка-банка», а когда банком начали заниматься кризисные управляющие, Агентство по страхованию вкладов направило дела в суд.

Пострадавших от мошенников около тысячи.

Все они, если верить кредитным договорам, получили от 500 тысяч до 1 миллиона рублей в банке Барнаула. Большинство пострадавших живет в Сакском районе Крыма, практически никто из них никогда не был на Алтае. СКР и МВД выясняют, как их персональные данные оказались у мошенников в Барнауле.

В договорах совпадают все паспортные данные, кроме прописки, в графе «место жительства» значатся московские адреса. Схема простая: на московский адрес приходила повестка в суд. Крымчане никогда не проживали в столице, не приходили на заседания, тогда суды принимали решения в пользу агентства по страхованию вкладов.

Судя по всему, никто из мошенников не проверял паспортные данные крымчан, вписывали всех подряд.

Сергею Чекаеву на момент подписания договора было 16 лет, он еще не имел права подписи, а Светлана Шостак пятый год находилась в декретном отпуске по уходу за двумя малолетними детьми. После судов за дело взялись коллекторы.

Эрнест Темиркаев рассказывает об их действиях: «Месяц назад СМС пришла: Лиля, плати деньги, или мы расчленим твоих детей! Мы были в шоке».

Обращения в полицию не помогли, пострадавших направляли в Москвуили в Барнаул. Через 2 года следственное управление МВД в Москве возбудило дело по факту мошенничества, но это не мешает судебным приставам списывать средства со счетов крымчан.

Мария Филатова, заместитель генерального директора «Агентство по страхованию вкладов», имеет сове видение этой истории: « Мы пошли по своей стандартной процедуре, потому что в базе банка числилась задолженность перед данной категорией потерпевших, как мы уже сегодня их можем называть. Это были кредиты на определенных условиях, которые выдавал банк. Идет разбирательство, выясняется, как все-таки в базе банка оказались реквизиты тех или иных людей».

На длительные индивидуальные судебные разбирательства и перелеты в Москву и Барнаул у многих просто нет средств, люди ждут так называемого комплексного решения. Даже если оно окажется в их пользу, жителям Крыма предстоит еще одна череда бюрократических испытаний. Возвращать деньги, списанные за придуманные кем-то кредиты, тоже придется через суд.







Четверг, 6 февраля 2020 г. 92

Источник: Портал Информер