Мошенники находят свои жертвы в соцсетях

Для выманивания денег у россиян в соцсетях мошенники начали использовать все более приближенные к реальности схемы. Об этом URA.RU заявил эксперт по безопасности Александр Колесников.

По его словам, это повышает шансы аферистов на успех.

«Если раньше мошенники действовали топорно, всем рассылали одно и то же сообщение — мол, мама попала в аварию, нужны деньги на операцию, то теперь все стало иначе. Выборка сузилась, но эффективность повысилась», — рассказал Колесников.

Он пояснил, что вымогатели находят родственников потенциальной жертвы в сетях и составляют для рассылки более продуманное сообщение.

«Прикладывают реальные фотографии «мамы», если она в сети имеет аккаунт, приводят правдоподобные подробности ДТП, в которое она якобы попала», – сказал Колесников.

Как заявил президент юридической фирмы «Интернет и Право» Антон Серго, в сетях практикуются все методы обмана и вымогательства средств, которые могут быть использованы на улице.

«Методы для выманивания средств применяются одни и те же — что на улице, что в соцсетях. Однако если к вам во дворе подойдет человек и попросит денег, вы их, скорее всего, не отдадите. Но если такое сообщение придет вам через компьютер, вероятность того, что вы переведете какую-то сумму, значительно выше», — сказал Серго.





Среда, 4 сентября 2019 г. 167

Источник: Портал Информер