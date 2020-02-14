Мошенник украл почти полмиллиона рублей у крымской пенсионерки

14 февраля 2020     16
Мошенник украл почти полмиллиона рублей у крымской пенсионерки

Полицейские установили подозреваемого, который под видом социального работника украл 450 тыс рублей у пенсионерки, проживающей в Симферопольском районе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Пожилая женщина сообщила, что у нее из квартиры были похищены денежные средства в сумме порядка 450 тыс рублей. Как выяснилось, к пенсионерке в дневное время пришел молодой человек, представившийся работником социальной службы.
Гость заявил пенсионерке, что она может вернуть часть денежных средств, как налоговый вычет, за установленные ею ранее металлопластиковые окна.

Молодой человек говорил довольно убедительно, предложил написать заявление на получение «возврата». Однако, после ухода гражданина, пенсионерка обнаружила пропажу своих сбережений», – сообщили в МВД.

В полиции отметили, что женщина обратилась в полицию 10 февраля. Она рассказала, что деньги хранила в укромном месте, а кража могла произойти, когда она выходила в другую комнату, чтобы принести лжесоцработнику необходимые документы. Также женщина описала внешность злоумышленника и одежду, в которую он был одет.

«В короткие сроки злоумышленник был задержан оперативниками уголовного розыска. Им оказался 24-летний гражданин, временно проживающий в Симферополе. При личном досмотре у подозреваемого полицейские выявили часть похищенных денежных средств. Он пояснил, что заметил, где пенсионерка хранит деньги, а потом специально попросил ее принести якобы необходимые документы, чем и воспользовался, чтобы совершить преступление», — сообщает пресс-служба полиции.

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления по части 3 статьи 158 УК РФ – кража. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде шести лет лишение свободы.



Пятница, 14 февраля 2020 г. 21

Источник: Портал Информер

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