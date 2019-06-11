Моя Россия, мой Севастополь! (ФОТО)

11 июня 2019     16
Моя Россия, мой Севастополь! (ФОТО)

Уже стало доброй традицией накануне самых главных праздников — Дня России и Дня города — проводить в Культурно-информационном центре тематические встречи с юными читателями.

В этом году методист библиотеки Тамара Викторовна Глущенко подготовила для ребят литературно-музыкальную композицию «Нет в мире краше Родины нашей».

«Патриотическое воспитание подрастающего поколения, популяризация истории, культурного наследия России — одно из приоритетных направлений работы библиотеки. Наша задача — воспитывать у ребят любовь к своей малой Родине, бережное отношение ко всему, что нас окружает, прививать детям интерес к истории своего города, чувство гордости и восхищения красотой города-героя Севастополь», – отметила Тамара Викторовна.

Источник: Портал Информер

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