МТС не будет повышать стоимость услуг для туристов в Крыму

Оператор мобильной связи МТС уведомил Федеральную антимонопольную службу об отказе менять условия обслуживания своих абонентов в Крыму, которые привели бы к повышению стоимости услуг. Об этом сообщила пресс-служба ФАС со ссылкой на замруководителя ведомства Анатолия Голомолзина.

«В ФАС России поступило значительное количество обращений граждан о прекращении с 30 января 2020 года действия опций ПАО «МТС» «Домашний пакет Россия» и «Домашний пакет Россия +» в путешествиях по Республике Крым и Севастополю и необходимости подключения опции «Легкий отпуск». В ответ на запрос антимонопольного органа ПАО «МТС» проинформировало ФАС России, что планировало отменить действие тарифных опций, но изменило свое решение. Опции продолжат действовать у всех абонентов ПАО «МТС», приезжающих в Республику Крым», – сказал Голомолзин.

Ранее в МТС сообщили, что изменения должны были вступить в силу с 30 января. Предполагалось, что опция «Домашний пакет Россия+», которая за 100 рублей в месяц позволяла любому приезжему пользоваться в Крыму услугами связи по тарифам домашнего региона, перестанет действовать на территории полуострова.

Вместо неё туристам предложили использовать опцию «Легкий отпуск», которая позволяла бы пользоваться теми же льготами, но за 50 рублей в сутки.







Пятница, 31 января 2020 г. 55

Источник: Портал Информер