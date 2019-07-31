МТС перенес подорожание связи для крымчан на две недели

31 июля 2019     22
МТС перенес подорожание связи для крымчан на две недели

МТС перенес дату повышения тарифов на мобильную связь для жителей Крыма с 30 июля на 12 августа.

С 12 августа оператор меняет стоимость исходящих звонков для жителей Крыма, которые находятся на тарифе «Супер МТС (Кубань)»: вводится плата за соединение в размере 1 рубль, а последующие 15 минут разговора не тарифицируются.

Если абонент совершил в течение суток 15 исходящих звонков по 1 минуте, он в итоге заплатит 15 рублей. Если абонент исчерпал суточный льготный лимит в 15 минут, он будет платить за каждую минуту разговора – 1 рубль.

Ранее стало известно о повышении с 30 июля тарифов на мобильную связь для крымчан, использующих тарифный план «Супер МТС (Кубань)».

С 3 до 4 рублей в сутки также повышается стоимость пакетной услуги «100 минут на номера МТС», которая дает возможность звонить на номера МТС России в пределах 100 минут.

 


Среда, 31 июля 2019 г. 551

Источник: Портал Информер

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