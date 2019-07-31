МТС перенес подорожание связи для крымчан на две недели

МТС перенес дату повышения тарифов на мобильную связь для жителей Крыма с 30 июля на 12 августа.

С 12 августа оператор меняет стоимость исходящих звонков для жителей Крыма, которые находятся на тарифе «Супер МТС (Кубань)»: вводится плата за соединение в размере 1 рубль, а последующие 15 минут разговора не тарифицируются.

Если абонент совершил в течение суток 15 исходящих звонков по 1 минуте, он в итоге заплатит 15 рублей. Если абонент исчерпал суточный льготный лимит в 15 минут, он будет платить за каждую минуту разговора – 1 рубль.

Ранее стало известно о повышении с 30 июля тарифов на мобильную связь для крымчан, использующих тарифный план «Супер МТС (Кубань)».

С 3 до 4 рублей в сутки также повышается стоимость пакетной услуги «100 минут на номера МТС», которая дает возможность звонить на номера МТС России в пределах 100 минут.





Среда, 31 июля 2019 г. 551

Источник: Портал Информер