Мужской суицид: чем он отличается от женского, почему случается чаще

По всему миру статистика одинакова: женщины чаще страдают от депрессии, чаще склонны покончить с собой, но самоубийц тем не менее больше среди мужчин.Об этом рассказывается в статье ВВС.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2016 год, в мире было совершено около 793 000 самоубийств. Большинство – мужчины.

Самоубийство остается главной причиной смерти у мужчин до 45 лет. И гендерный разрыв никуда не девается. Среди британских женщин уровень суицидов – треть от мужского, 4,9 на 100 000.

Во многих других странах картина та же. В Австралии мужчины гибнут в результате самоубийства с вероятностью в 3 раза большей, чем женщины. В США – в 3,5 раза. А в России и Аргентине – более чем в четыре раза.

Данные ВОЗ показывают, что около 40% стран имеют еще более устрашающие показатели: более 15 суицидов на 100 000 мужчин, при этом только в 1,5% стран похожая цифра – у женщин.

Один из сложных вопросов – почему такое различие между женщинами и мужчинами. Он тем более непонятен, поскольку женщинам, как правило, чаще ставят диагноз “депрессия”.



Более того, женщины с большей долей вероятности предпринимают попытку покончить с собой. Например, в США взрослые женщины делают это в 1,2 раза чаще, чем мужчины.

Вот только методы у мужчин часто гораздо более радикальные, в результате чего помощь, даже если и приходит, оказывается запоздалой – уже ничего поделать нельзя. Ну и то, что у мужчин больше доступ к средствам самоубийства, тоже играет роль.

Кроме того, мужчины чаще прибегают к столь радикальным способам потому, что у них больше решимости покончить с собой.

Один из ключевых элементов – общение и общительность. Конечно, будет большим упрощением сказать, что женщины более склонны делиться своими проблемами, а мужчины – более замкнуты.

Но правда то, что на протяжении поколений в обществе существовал и существует стереотип: мужчины должны быть сильными и не должны признаваться в своих страданиях.

С самого раннего возраста мы приучаем мальчиков к тому, что плакать – это проявление слабости.

Мужчины же куда реже признаются, что чувствуют себя уязвимо – как самим себе, так и друзьям, не говоря уже о враче. Они более неохотно, чем женщины, обращаются за медицинской помощью – с вероятностью на 32% ниже, как выяснило одно из исследований British Medical Journal.

Самое опасное, что вместо того, чтобы обратиться к специалисту, многие мужчины предпринимают попытку “полечиться самому”.

Действительно, мужчины почти вдвое чаще, чем женщины, соответствуют критериям алкогольной зависимости. Но это лишь углубляет их депрессию, делает импульсивней поведение. Алкоголизм известен как один из факторов, способствующих суициду.

Другие факторы риска относятся к семье и работе. Например, во время экономического спада повышается уровень безработицы, а вместе с ним и частота попыток покончить с собой – обычно рост наблюдается в течение 1,5-2 лет после начала экономического кризиса.

В одном исследовании 2015 года было обнаружено, что на каждый процент повышения уровня безработицы приходится 0,79% повышения уровня суицида.

Психические проблемы обычно усугубляются необходимостью найти новую работу и нехваткой денег. Но присутствуют и элементы социального давления, и личностный кризис.