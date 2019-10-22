Мужчина и женщина по ошибке заживо похоронили новорожденного

22 октября 2019     23
Мужчина и женщина по ошибке заживо похоронили новорожденного

Семья из города Лайу в провинции Шаньдун (Китай, –  прим. редакции) по ошибке заживо похоронила ребенка, но его спасли местные жители, которые услышали его крик из-под земли. Об этом пишет издание The Mirror.

Жители деревни Нанбаита Цзяо Синлу (Jiao Xinglu) и Чжоу Шандун (Zhou Shangdong) 21 августа собирали грибы в горах и заметили могилу младенца.

Они услышали из-под земли звук, который напомнил им лай собаки. Когда на место приехали их друзья и родственники, то они заподозрили, что под землей находится ребенок и решили раскопать его.

Синлу голыми руками раскопал землю и вытащил картонную коробку, в которой лежал малыш.

Новорожденного отправили в больницу на лечение. Он весил полтора килограмма и страдал от анемии и желтухи. При этом у него не было врожденных заболеваний.

В настоящее время ребенку два месяца, он стал весить 4 килограмма, и его здоровье восстановилось.

Когда местная полиция объявила о розыске семьи ребенка, в участок пришел мужчина, который сообщил, что приходится мальчику дедушкой. По его словам, мальчик родился с серьезной легочной инфекцией – не мог ни есть, ни пить, и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ребенок якобы скончался на второй день, и семья похоронила его. При этом у мальчика, судя по всему, есть здоровый брат-близнец.

Правоохранители проверяют, соответствуют ли действительности заявления мужчины и проводят расследование.

Врач, которая проводила обследование ребенка после его обнаружения, захотела усыновить мальчика.

С кем в итоге оставят новорожденного? Ответа нет. 



Вторник, 22 октября 2019 г. 72

Источник: Портал Информер

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