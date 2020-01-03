Мужчина упал с моста возле Кремля

Спасатели достали из Москвы-реки в районе Кремлевской набережной молодого человека 25 лет. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Сотрудники МЧС добрались до пострадавшего на катере и вытащили на берег в районе парка Горького. Затем передали медикам. В настоящее время пострадавший в реанимации с многочисленными травмами.

По информации телеканала, мужчина случайно упал в воду с Большого Каменного моста: он был пьян, неудачно облокотился о парапет и свалился в реку.







Пятница, 3 января 2020 г. 108

Источник: Портал Информер