Мужчина утонул в бухте Ласпи

Севастопольские спасатели нашли тело мужчины в Ласпинской бухте. Мужчина был замечен в воде без признаков жизни.
Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты города передаёт, что происшествие случилось 10 сентября.
«В 15.46 спасатели вышли в море на катере и в 16.30 нашли человека в воде. В результате комплекса поисково-спасательных работ в неблагоприятных погодных условиях (волнение моря 4 балла) тело мужчины с признаками биологической смерти спасатели извлекли из воды на борт катера», – сообщает пресс-служба центра.
К месту происшествия были вызваны специалисты судебно-медицинской экспертизы.
Четверг, 12 сентября 2019 г. 546
Источник: Портал Информер