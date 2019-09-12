Мужчина утонул в бухте Ласпи

К месту происшествия были вызваны специалисты судебно-медицинской экспертизы.

«В 15.46 спасатели вышли в море на катере и в 16.30 нашли человека в воде. В результате комплекса поисково-спасательных работ в неблагоприятных погодных условиях (волнение моря 4 балла) тело мужчины с признаками биологической смерти спасатели извлекли из воды на борт катера» , – сообщает пресс-служба центра.

Севастопольские спасатели нашли тело мужчины в Ласпинской бухте. Мужчина был замечен в воде без признаков жизни.

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