Мужчина утонул в бухте Ласпи

12 сентября 2019     18
Мужчина утонул в бухте Ласпи

Севастопольские спасатели нашли тело мужчины в Ласпинской бухте. Мужчина был замечен в воде без признаков жизни.

Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты города передаёт, что происшествие случилось 10 сентября.

«В 15.46 спасатели вышли в море на катере и в 16.30 нашли человека в воде. В результате комплекса поисково-спасательных работ в неблагоприятных погодных условиях (волнение моря 4 балла) тело мужчины с признаками биологической смерти спасатели извлекли из воды на борт катера», – сообщает пресс-служба центра.

К месту происшествия были вызваны специалисты судебно-медицинской экспертизы.


Четверг, 12 сентября 2019 г. 546

Источник: Портал Информер

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