Мужчины в России ценят свою жизнь дороже, чем женщины

23 октября 2019     26
Мужчины в России ценят свою жизнь дороже, чем женщины

Жители России считают, что в случае их смерти страховая выплата родственникам должна составлять в среднем 5,8 млн рублей.

Однако в ходе опроса выяснилось, что оценка «стоимости жизни» сильно отличается в зависимости от пола, возраста, уровня благосостояния и места проживания респондентов.

В исследовании, которое проводила страховая компания «Сбербанк страхование жизни», указано, что люди, которым «денег хватает только на питание», оценивают свою жизнь в 2,4 млн рублей, тогда как те, кто может купить всё, что считает нужным — 13,3 млн рублей.

При этом, как оказалось, мужчины ценят свою жизнь дороже, чем женщины, — 6,8 млн против 4,6 млн рублей соответственно.

Также разные представления о ценности своей жизни в регионах. В Москве считают, что за жизнь нужно платить 8 млн рублей, а, например, в Челябинске — 6,4 млн. 

Отмечается также, что для людей в возрасте 18-30 лет стоимость жизни оценена в 6,9 млн рублей, а для людей старше 60, – всего 4,5 млн рублей.

Опрос был проведен летом-осенью 2019 года среди жителей городов с населением более 500 тысяч человек.



Среда, 23 октября 2019 г. 439

Источник: Портал Информер

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