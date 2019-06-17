Мужчины России уходят в декрет

13,7 тысяч мужчин ушли в декретный отпуск в 2018 году в России, что составляет примерно 2% от общество количества людей, взявших декрет.

Число женщин, ушедших в декретный отпуск за этот же год, составило 670 тысяч. Об этом заявил председатель Совета отцов при уполномоченном при президенте по правам ребенка Андрей Коченов.

“Скажу честно: мне лично сложно это представить, как и многим моим друзьям. Мы строили свои семьи по старой и доброй традиции, когда женщина — это женщина, и она должна, в любом случае оставаться хранительницей семейного очага, а отец — это добытчик и главный наставник для семьи. Именно поэтому я категорически против того, чтобы такая традиция была нарушена и перевернута с ног на голову”, – заявил Коченов.