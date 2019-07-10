Муж Луизы Хайруллиной проиграл все деньги и теперь просит россиян о финансовой помощи

Муж кассирши Луизы Хайруллиной, обвиняемой в похищении 24,5 миллиона рублей из банка, дал эксклюзивное интервью программе «Пусть говорят». Об этом сообщается на сайте Первого канала.

Предполагается, что некоторые подробности, о которых упомянул мужчина, могут повлиять на ход расследования.

По словам Марата Хайруллина, он загнал всю свою семью в огромные долги, чтобы делать ставки на тотализаторе, и сам уговорил супругу пойти на воровство.

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Хайруллин уточнил, что изначально уговорил жену похитить из банка 50 тысяч рублей, чтобы отыграться. Однако позднее ему потребовалось в общей сложности почти 25 миллионов рублей.

Марат заявил, что решился на общение с журналистами и выступление на телевидении, чтобы попросить россиян о финансовой помощи.

Он надеется собрать необходимую сумму, чтобы вернуть деньги банку. По его словам, его жена ни в чем не виновата.