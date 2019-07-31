Музей-заповедник «Херсонес Таврический» заработал за первое полугодие 2019 года более 25 млн рублей

С начала этого года государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» посетили более 400 тысяч человек, что в полтора раза больше прошлогодних показателей. Об этом 31 июля на совещании по развитию музеев в Севастополе под председательством министра культуры РФ Владимира Мединского сообщила директор музея-заповедника Елена Морозова.

«Мы рады тому, что повышаем показатели. На сегодняшний момент превышаем показатели по посещаемости в полтора раза. Если на первое полугодие 2018 у нас приходилось около 260 тысяч посетителей, то на сегодняшний момент – 436 тысяч человек.

По финансовым показателям мы также идем впереди данных 2018 года. В прошлом году на первое полугодие было 8 с небольшим миллионов рублей, а сейчас – 25,3 млн рублей», – сказала Морозова.

Она добавила, что руководство музея работает над благоустройством территории для туристов.

«Херсонес делается удобным и комфортным, привлекательным для того, чтобы проводить в нем много времени. Не просто прийти и прослушать экскурсию, а остаться, погулять и провести в нем время», – добавила Морозова.





Среда, 31 июля 2019 г. 89

Источник: Портал Информер