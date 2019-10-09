Музыкальный театр открывает юбилейный сезон

9 октября 2019     15
Музыкальный театр открывает юбилейный сезон

Государственный академический музыкальный театр открывает свой 65-й театральный сезон. В этом году наши актеры выступили в Липецке, Новороссийске и Анапе. Их отлично принимали в полуторамилионном Екатеринбурге.

— Сначала к нашим выступлениям отнеслись с недоверием, — отметил директор театра Александр Вишневый, но потом рвались посмотреть лучшие спектакли крымского театра.

А в новом сезоне крымчан и гостей полуострова порадуют новыми премьерами – 17 и 19 октября театр представит музыкальную комедию «Искусство женится» по пьесе Оскара Уайлда «Как важно быть серьезным» — о том, что ложь всегда становится явью и только любовь все расставляет по своим местам.

А в ноябре театр покажет зрителям знаменитую оперу «Травиата» Джузеппе Верди, которую будут исполнять на итальянском языке (зрители смогут видеть подстрочник исполняемых арий на большом экране театра).

В очередном сезоне будет представлено 53 стационарных постановки, 32 выездных, а также концерты в разных городах Тавриды. Для детей к новому году в репертуаре театра появится музыкальная сказка «Красная шапочка и серый волк», причем режиссер Владимир Косов обещает, что в этой версии знаменитой сказке будет много интересного и для взрослых.


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Планов в театре очень много, на будущий год здесь планируют всероссийскую премьеру – мюзикл «Человек-амфибия». И свой 65-летний юбилей театр встретит достойно!

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Олег Широков
Источник: Крымские новости

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Музыкальный театр открывает юбилейный сезон
Музыкальный театр открывает юбилейный сезон

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