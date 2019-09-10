Муниципальный фильтр на выборах могут отменить

10 сентября 2019     14
Муниципальный фильтр на выборах могут отменить

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что выборы, прошедшие в ряде регионов России 8 сентября, подтвердили высокий уровень российского избирательного законодательства. Но можно обсудить и возможность изменений, в частности – касающихся системы сбора подписей и муниципального фильтра.

По словам Валентины Матвиенко, члены Совета Федерации проанализируют опыт этих выборов и, в случае необходимости, могут выйти с инициативами изменений в законодательстве.

“Наверное, трудности есть, давайте пообсуждаем муниципальный фильтр, другие вопросы, на которые обратили внимание в ходе единого дня голосования. Какие-то донастройки, уточнения либо в рамках законодательства, либо других нормативных актов, возможно, нужно будет сделать.

В ходе кампании обращалось внимание на трудности в процедуре сбора подписей. Но я считаю, что наше избирательное законодательство, система не нуждаются в радикальном реформировании, в каких-то радикальных изменениях, в этом правда нет необходимости”, – сказала Матвиенко в интервью РИА Новости.


Вторник, 10 сентября 2019 г. 138

Источник: Портал Информер

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