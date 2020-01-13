«Муссон» подал иск к правительству Севастополя

ПАО «Муссон», в ведении которого находится одноимённый торгово-развлекательный центр, обратилось в Арбитражный суд Севастополя с иском к городскому правительству. Предприятие требует возмещения убытков в связи с остановкой в работе в 2018 году.

«Публичное акционерное общество «Муссон» обратилось в Арбитражный суд города Севастополя с иском о взыскании с правительства Севастополя убытков в виде неполученной прибыли, возникшей в результате принятия судом города Севастополя обеспечительных мер по делу №А84-1644/2018, в размере 1 478 789,66 рублей», – говорится в определении суда о принятии искового заявления к производству.В 2018 году правительство Севастополя обращалось в Арбитражный суд города с исковым заявлением к ПАО «Муссон» о сносе за счет собственных средств объектов самовольного капитального строительства на улице Вакуленчука.

Исковое заявление было принято к рассмотрению 24 мая.

Тогда же было удовлетворено ходатайство истца о принятии мер по обеспечению иска: установлен запрет Севреестру осуществлять действия по государственной регистрации перехода прав в отношении объектов недвижимого имущества до вступления в законную силу решения по настоящему делу, а ПАО «Муссон» совершать какие-либо действия по распоряжению недвижимостью, в том числе сдавать в аренду помещения.

В ноябре 2018 суд отказал в иске правительству города.После простоя в течение нескольких месяцев торгово-развлекательный центр открылся в конце декабря 2018 года.







Понедельник, 13 января 2020 г. 2200

Источник: Портал Информер