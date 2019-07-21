Мусульманка удивила жюри конкурса «Мисс Англия» своим купальником

В ходе отбора девушка не стала надевать бикини, выбрав вместо этого гидрокостюм. Красотка сделала в нем конкурсные фотографии и попала в топ-20 финалисток.
Хан объяснила свой выбор комфортом, а не религиозными убеждениями.
“Я горжусь тем, что осталась верна себе на протяжении всего соревнования и не сделала ничего, что противоречило бы моим моральным ценностям”, — отметила конкурсантка
Источник: Портал Информер
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