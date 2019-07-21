Мусульманка удивила жюри конкурса «Мисс Англия» своим купальником

21 июля 2019     28
Мусульманка удивила жюри конкурса «Мисс Англия» своим купальником

Участница конкурса красоты, мусульманка Айша Хан удивила жюри “Мисс Англия” необычным выбором купальника.

В ходе отбора девушка не стала надевать бикини, выбрав вместо этого гидрокостюм. Красотка сделала в нем конкурсные фотографии и попала в топ-20 финалисток.

Хан объяснила свой выбор комфортом, а не религиозными убеждениями.
“Я горжусь тем, что осталась верна себе на протяжении всего соревнования и не сделала ничего, что противоречило бы моим моральным ценностям”, — отметила конкурсантка

Источник: Портал Информер

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