Мусульманка удивила жюри конкурса «Мисс Англия» своим купальником

Участница конкурса красоты, мусульманкаудивила жюри “” необычным выбором купальника.

В ходе отбора девушка не стала надевать бикини, выбрав вместо этого гидрокостюм. Красотка сделала в нем конкурсные фотографии и попала в топ-20 финалисток.

Хан объяснила свой выбор комфортом, а не религиозными убеждениями.

“Я горжусь тем, что осталась верна себе на протяжении всего соревнования и не сделала ничего, что противоречило бы моим моральным ценностям”, — отметила конкурсантка